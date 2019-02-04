كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - عاشور : "حقوق الجامعة البريطانية" أصبحت الآن حديث العاملين بالمجال

طارق بكار

قال الدكتور سامح عاشور نقيب المحامين العرب، إن الجامعة البريطانية أصبحت الآن وبالأخص كلية الحقوق، حديث كل العاملين في مجال حقوق الإنسان في مصر والوطن العربي.

وأضاف عاشور، خلال كلمته بافتتاح فاعليات تنظم مسابقة "مونرو إي برايس"، العالمية للمحاكم الصورية المقامة بمقر الجامعة البريطانية بمدينة الشروق، أنه "يتوقع من 12 فريقا من المشاركين أداء مبهر لكن الفوز الحقيقي اليوم يكون للأمة العربية لأننا استطعنا إخراج جيل يستطيع أن يدافع عن حقوق الإنسان بها".

وطالب عاشور في نهاية كلمته من منظمي المسابقة، أن تكون نسختها القادمة للتدريب حول مرافعة عن القضية الفلسطينية وأن يقدم الادعاء مرافعة عن أحقية الدولة الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن لا يمكن أن نصبح الأمة العربية بدون تصحيح مسار الدولة الفلسطينية وإعادة القدس كاملة لأهلها.