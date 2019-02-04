كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - شاهد - مي كساب تطرح أغنية أصول اللعبة مع المطرب محمد محسن
طرحت الفنانة مى كساب فيديو كليب اغنيتها الجديدة "اصول اللعبة" التى يشاركها الغناء فيه المطرب محمد محسن.
وتبدأ كساب بهذه الأغنية انطلاقتها الغنائية الجديدة بالتزامن مع بدايات عام 2019، بعد غيابها لعدة سنوات عن الساحة الغنائية، وتعد أول ديو غنائى للمطرب محمد محسن.
الاغنية من كلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار مع توزيع وماستر أسامة الهندى.
وتبدأ كساب بهذه الأغنية انطلاقتها الغنائية الجديدة بالتزامن مع بدايات عام 2019، بعد غيابها لعدة سنوات عن الساحة الغنائية، وتعد أول ديو غنائى للمطرب محمد محسن.
الاغنية من كلمات الشاعر نصر الدين ناجى، وألحان أحمد عمار مع توزيع وماستر أسامة الهندى.
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