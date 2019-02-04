كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - رئيس «طيران النواب» يطالب الحكومة بالتحرك لإنقاذ قطاع السياحة
طالب النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، حكومة المهندس مصطفى مدبولي، بضرورة التعاون مع العاملين بالقطاع السياحي بمختلف أنواعه؛ للنهوض بهذا القطاع الحيوي من عثراته وأزماته التي يواجهها على مدار السنوات الأخيرة.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة، اليوم، لمناقشة المعوقات التي تواجه المستثمرين السياحيين فيما يخص النقل السياحي.
وقال صدقي إن استرداد قطاع السياحة لـ"عافيته" سينعكس بشكل إيجابي على الدولة بمختلف قطاعاتها، متابعا: "قطاع لديه أوجاع شديدة وبالتالي يجب سرعة معالجتها حتى لا يمرض، وعلى الحكومة أن تتحرك وتتعاون مع العاملين بهذا القطاع، والتسويق الجيد لمصر ولضمان الاستعداد الجيد لاستقبال السائحين في حال النهوض بهذا القطاع مش لازم نشتغل على آخر دقيقة".
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