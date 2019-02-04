كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - نانسى عجرم تشوق جمهورها بخصوص مولودتها الثالثة

عبرت الفنانة نانسى عجرم عن مدى سعادتها بولادة طفلتها الثالثة ليا.

وقالت فى تغريدة مؤثرة عبر حسابها الرسمى على موقع "تويتر": "كأنو هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عيشا وعم بشعر فيا .... ليا" ، مضيفة "غدًا على قناتي الخاصة باليوتيوب".

كانت قد أعلنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من خلال حسابها الرسمي على تطبيق الصور "إنستجرام"، عن وضع مولودتها الثالثة، والتي أطلقت عليها اسم "ليا".

وشاركت نانسي عجرم، صورة لها أثناء حملها، وعلقت على الصورة قائلة: "الحمدلله ولدت نانسي بسلامة ورُزقت بنوتة ثالثة الأميرة ليا.. مبروك ننوس وفادي"، في إشارة منها إلى زوجها فادي الهاشم.