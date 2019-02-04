كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - بهاء الدين محمد​ يوجه رسالة لفضل شاكر .. خمنوا ماذا قال له

وجه الشاعر المصري ​بهاء الدين محمد​ رسالة عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي للفنان ​فضل شاكر​ بعد إطلاق الأخير أغنيته الجديدة “حبيتك”، وكتبت بهاء الدين محمد برسالته التالي: “مبروك يا فنان، ولك مني كل الإحترام والتقدير لفنك وإحساسك وقلبك”.

يذكر أن أغنية “حبيتك” من كلمات محمد رفاعي، وألحان وتوزيع علي أباظة، وتلاقي نسب استماع عالية على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى موقع “يوتيوب”.

وتقول كلمات الأغنية: “ممكن تقابل في كل عمرك حكاية تبقى البداية لكل حلو في حياتك في وقت اللي تحس فيه بالنهاية تعوضك ياحبيبي كل اللي فات”.