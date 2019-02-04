كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - خصومات على صيانة سيارات هيونداي خارج الضمان
اعلنت شركة غبور وكيل هيونداي في مصر عن تقديمه خصومات تصل الي 60% لكل العملاء من ملاك سيارات هيونداي في مصر الذين خرجوا من الضمان وأن الخصومات الجديدة تشمل الصيانة وأن هذه الخصومات تكون لبعض الموديلات كذلك على قطع الغيار والمصنعية كما أعلنت الشركة توفير خصومات أخرى للعملاء الذين يملكون السيارات داخل الضمان.
عروض صيانة من أوبل في مصر
وفي نفس الوقت أعلنت شركة المنصور للسيارات وكيل أوبل في مصر تقديم خصومات خاصة على جميع أعمال الصيانة خلال شهر فبراير . وكانت شركات عديدة قد لجأت الي عروض الصيانة وقطع الغيار في الفترة الأخيرة لتحريك مبيعات السيارات او للتسويق لخدمات الصيانة لتعويض ركود المبيعات وتحريك مبيعات قطع الغيار لديها كنوع من الحركة وتوفير السيولة لها في الفترة الحالية.
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