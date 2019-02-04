كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - جروس يعالج لاعبي الزمالك نفسيا قبل مواجهات الدوري

جروس

يسعى كريستيان جروس المدير الفني للزمالك لإخراج اللاعبين من حالة الحزن التي يعيشون فيها عقب الهزيمة الثقيلة أمام جورماهيا الكينى بأول لقاءات الفريقين بدور المجموعات في كأس الكونفدرالية الأفريقية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ويعقد الجهاز الفنى جلسة مع لاعبيه من أجل تجهيزهم نفسيا قبل المواجهات المقبلة بالدوري والكونفدرالية.

ويسعى جروس لتجهيز البدلاء الذين لم يشاركوا في لقاء جورماهيا خاصة أن الثلاثي حازم إمام وطارق حامد ومحمود كهربا سيغيبون عن لقاء النجوم بالدوري للإيقاف بعد طرد حازم إمام في لقاء المقاصة وحصول طارق حامد ومحمود كهربا على الإنذار الثالث حيث تجرى تجهيز محمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد عنتر.

وتؤدي المجموعة التي شاركت في مباراة الأمس تدريبات استشفائية تحت إشراف شيخ بوزيان.

ويستأنف فريق الزمالك اليوم الإثنين، تدريباته على أحد الملاعب الفرعية القريبة من الفندق الذي تقيم به بعثة الزمالك، في كينيا؛ استعدادا للقاء نجوم اف سى بالدوري المقرر إقامته يوم السبت المقبل في الجولة الـ21 على ملعب بترو سبورت بالتجمع الخامس.