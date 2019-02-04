كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - فالنسيا الإسباني يمدد عقد قائده حتى 2022

دانيال باريخو

أعلن نادي فالنسيا الإسباني، اليوم الإثنين، تجديد عقد نجمه دانيال باريخو، قائد الفريق، حتى يونيو من عام 2022.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فالنسيا مدد عقد باريخو بعد مفاوضات بين الطرفين استمرت عدة أشهر.

وأشارت إلى أن الطرفين، اتفقا على عدم زيادة قيمة الشرط الجزائي المقدر بـ50 مليون يورو.

ويعد باريخو، أحد العناصر الأساسية بفالنسيا، وكان سببًا في تعادل فريقه أمام برشلونة 2/2، السبت الماضي، بعدما سجل الهدف الثاني للخفافيش في مرمى البلوجرانا، بمباراة الفريقين، بالجولة الـ22 من الليجا الإسبانية، من ضربة جزاء.

يذكر أن باريخو كان داخل دائرة اهتمام برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي قبل انطلاق الموسم الجاري، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.