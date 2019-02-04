كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - رسمياً.. صلاح الأفضل بالبريمييرليج في يناير

صلاح

حصل "محمد صلاح" مهاجم وهداف نادي ليفربول على جائزة جديدة بعد تألقه مع الفريق خلال شهر يناير الماضي بتصويت الجمهور. وأعلن اتحاد اللاعبين المحترفين في إنجلترا عن فوز الفرعون المصري بجائزة الأفضل متفوقاً على "ديفيد دي خيا"، "بول بوجبا"، "ماركوس راشفورد"، "تروي ديني" و"ليروى ساني". وحافظ "محمد صلاح" بحسب الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي على الجائزة للشهر الثاني على التوالي. سجل مهاجم الريدز في شهر يناير ثلاثة أهداف في أربع مشاركات، ونجح في مساعدة ليفربول بالحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي. "صلاح" يحتل صدارة ترتيب الهدافين في بطولة الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم أمام وست هام برصيد 16 هدف بفارق هدف وحيد عن الجابوني "بيير إيمريك أوباميانج" مهاجم آرسنال وهدفين عن "سيرجيو أجويرو" مهاجم مانشستر سيتي.

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