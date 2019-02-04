كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - ديمبلي يشارك في مران برشلونة
ديمبلي
تلقى نادي برشلونة صباح اليوم الأثنين خبراً ساراً حول لاعبه المصاب "عثمان ديمبلي" قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا.
وأفادت صحيفة "أس" أن اللاعب قد عاد إلى التدريبات الجماعية، بعد شفاءه من إصابته بنزلة برد حادة خلال اليومين الماضيين.
وشارك "ديمبلي" في جزء من التدريبات مع زملاءه من اللاعبين، ويريد اللعب في الكلاسيكو يوم الأربعاء على ملعب "كامب نو".
وتغيب الفرنسي الدولي عن مباريات برشلونة منذ 20 يناير الماضي، بعد إصابته في هذا اليوم خلال مباراة ليجانيس في بطولة الدوري الإسباني والتي أصيب فيها بالتواء قوي في كاحله الأيسر.
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