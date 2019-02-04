كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - نتيجة الشهادة الاعدادية في السويس.. برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الاعدادية في السويس.. برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الاعدادية في السويس.. برقم الجلوس
قراء البشاير الكرام حرصاً منا على تقديم خدمة إخبارية مميزة نقدم لطلاب مصر من الشاهدة الإعدادية نتيجة الفصل الدراسي الأول في محافظة السويس.
نتيجة الشهادة الاعدادية في السويس.. برقم الجلوس "وكان اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، صباح اليوم الاثنين، وبلغت نسبة النجاح 75.1%.
نتيجة الشهادة الاعدادية في السويس.. برقم الجلوس
وطالب المحافظ، ببحث نقاط الضعف خلال الفصل الدراسي الأول، وعلاجها وتحسين مستوى العملية التعليمية في الفصل الدراسي الثاني، لرفع نسبة النجاح، والتي جاءت بزيادة 4% عن نتيجة نفس الفصل الدراسي الأول العام الماضي.
نتيجة الشهادة الاعدادية في السويس.. برقم الجلوس
وقال أحمد شعيشع، مسؤول الإعلام بالمديرية، إن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ١٠٧٤٠ طالبًا وطالبة، نجح منهم 8066.
مرفق نتيجة الشهادة الاعدادية في السويس.. برقم الجلوس
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