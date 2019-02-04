كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - البرلمان المصري يحذر: حلوى بالأسواق تسبب الادمان !

حذرت لجنة الصحة في البرلمان المصري من أحد منتجات الحلوى التي يقبل عليها الأطفال، مشيرة إلى أنها تحتوي على مخدر يسبب الإدمان.

جاءت التحذيرات على لسان إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، والتي حذرت فيها من إدمان الأطفال لحلوى عبارة "فراولة جيلي" مصنوعة من مواد مخدرة وتتسبب إدمان الأطفال لها، حسبما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

وقالت عبد الحليم إنها "خطرة على صحة الأطفال ويجب منع تداولها واعتبارها تندرج ضمن المواد المخدرة".

وأضافت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إن "بعض الفئات المعنية بالرقابة علي تداول المواد المخدرة سواء التي تباع في الصيدليات أو التى يتم تداولها في الشوارع متعاطين للمخدرات وهو ما يستوجب أعادة تقييمهم من جديد".

وتأتي تصريحات إيناس عبد الحليم خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لمناقشة قضية الإدمان وتعاطي المخدرات وتأثيرها السلبي علي المجتمع، بحضور ممثلي وزارة الصحة وعلى رأسهم الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لقطاع الصيدلة بالوزارة.