كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - محافظ الأقصر يعتمد المخطط الاستراتيجي لمركز البياضية

الأقصر – شيرين طلعت

اعتمد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ،المخطط الإستراتيجى العام لمدينة البياضية.

وقال المهندس سامح ناجى مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة الأقصر أن المخطط الاستراتيجي لمدينة البياضية له عدة مزايا حيث يشمل تحديد المناطق السكنية والمناطق الصناعية وشبكات الطرق ، بالاضافة الي تحديد المشروعات ذات الأولوية فى القطاع الاستثمارى والخدمى ،إلى جانب مشروعات البنية الأساسية من قبل اللجنة الدائمة لاعتماد الأحوزة العمرانية.

وأضاف ان المخطط الاستراتيجي للبياضية سيؤدى الى تقليص ظاهرة البناء المخالف ويقضى على العشوائية، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة المخطط الاستراتيجى العام لمدينة البياضية بعد انتهاء أعمال جلسة الاستماع بمجلس مدينة البياضية ، لافتا الي ان المخطط يشمل المشروعات وخطة المقترحة لتنمية المدينة وتراخيص ورقعة المباني.