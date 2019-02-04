كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية.. برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية.. برقم الجلوس
نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية.. برقم الجلوس "قراء البشاير الكرام أولياء أمور طلاب مصر بالشهادة الإعدادية ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية للفصل الدراسي الأول بعد أن اعتمدها محافظ الإسماعيلية بنسبة نجاح 79.13%".
نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية.. برقم الجلوس
واعتمد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول لنصف العام الدراسى للشهادة الإعدادية لهذا العام 2018/2019، وبلغت النسبة العامة للنجاح 79.13% على مستوى المحافظة بمختلف قطاعاتها بزيادة قدرها نحو 5% عن العام الماضى.
نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية.. برقم الجلوس اضغط هنــا
نتيجة الشهادة الاعدادية في الإسماعيلية.. برقم الجلوس
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