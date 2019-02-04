كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - المعولي يبحث تطوير التعاون البرلماني مع وفد مجلس اللوردات البريطاني

بحث رئيس مجلس الشورى العُماني خالد بن هلال المعولي، سبل تطوير التعاون البرلماني مع وفد مجلس اللوردات البريطاني برئاسة اللورد جيفري جيمس دير نائب رئيس مجلس اللوردات خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً الوفد البريطانية للسلطنة.

أشاد رئيس مجلس الشورى العُماني بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين سلطنة عُمان وبريطانيا، وبمستوى علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى العُماني والبرلمان البريطاني، وسبل تطويرها وتنميتها على المستوى البرلماني من خلال تبادل الزيارات والخبرات التي من الممكن الاستفادة منها في تطوير العمل البرلماني.

وقدم المعولي نبذة تعريفية عن مجلس الشورى العُماني ومراحله المتعاقبة طوال أكثر من ثلاثة عقود، وأشار إلى التطور الذي حظي به المجلس من خلال صلاحياته التشريعية والرقابية واختصاصاته، وأدوار انعقاد المجلس الأربعة، وآلية العمل في لجان المجلس الدائمة، ونظام العمل في الجلسات الاعتيادية والأدوات والوسائل التشريعية والرقابية المتاحة لدى الأعضاء.