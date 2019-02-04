كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - الكونجرس يدرس حرمان ترامب من "الزر النووي" !!

تحت العنوان أعلاه، نشر قسم "الجيش" في "غازيتا رو"، مقالا حول نية الكونغرس حرمان ترامب من صلاحية توجيه ضربة نووية.

وجاء في المقال: يعتزم أعضاء الكونغرس الأمريكي تقييد حق دونالد ترامب في استخدام الأسلحة النووية. تم تقديم مشروعي قانونين بهذا الشأن من أعضاء مجلس الشيوخ، الديمقراطيين والجمهوريين. إذا تم تبنيهما، فإن السياسة الرسمية للولايات المتحدة ستكون رفض استخدام الأسلحة النووية، وسيكون من حق ترامب إصدار أمر باستخدامها، فقط بعد موافقة الكونغرس على هذه الخطوة.

حاليا، لدى الرئيس الأمريكي حق اتخاذ قرار بتوجيه ضربة نووية بشكل مستقل، إذا تلقى معلومات من الجيش بوجود تهديد. وليس لدى الرئيس أي "زر أحمر"، فهو يعطي الأمر للعسكري باستخدام السلاح النووي بمساعدة رموز خاصة. يخضع العسكري مع نظام التحكم، الذي يسمى "الحقيبة النووية"، للرئاسة.

وفي الوقت نفسه، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن عقد مشاورات مع الكونغرس حين ينبغي اتخاذ قرار بشأن استخدام الأسلحة النووية على الفور.

معارضو ترامب، عيروه مراراً بالافتقار إلى الأهلية. في وقت سابق، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن نائب المدعي العام الأمريكي، رود روزنشتاين، فتح سجلا سريا لجميع محادثات ترامب في البيت الأبيض لإظهار الفوضى في إدارة رئيس الدولة.

بدوره، قال المساعد السابق لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في البيت الأبيض، عمروس مانيغول-نيومان إن موظفي البيت الأبيض يستخدمون هاشتاغا خاصا عندما يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأعمال "مجنونة وغير متوازنة".

وقال عمروس: "كلما قام (ترامب) بشيء ما شديد الحماقة، ومجنون وغير متوازن إلى درجة كبيرة، وعندما كان يغير رأيه باستمرار من ساعة إلى ساعة، كنا نقوم بوضع هاشتاغ #FAFA ونتابع عملنا".