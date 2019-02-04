كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - المالية : تحصيل 1.2 مليار جنيه ضرائب سيارات في جمارك الإسكندرية

كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن إفراج جمارك الإسكندرية عن نحو 11 ألف سيارة ملاكي موديلات مختلفة بقيمة تزيد على 3.28 مليار جنيه خلال شهر يناير الماضي، الذي شهد أول تطبيق لزيرو جمارك على السيارات ذات المنشأ الأوروبي.

وقال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك إن قيمة الرسوم الجمركية المسددة على تلك السيارات المفرج عنها بلغت نحو 147.8 مليون جنيه كما بلغت قيمة ضرائب القيمة المضافة المحصلة عليها نحو 573.6 مليون جنيه بجانب سدادها لنحو 131.7 مليون جنيه قيمة رسم التنمية، وبذلك يصل إجمالي ما تم سداده لاستيراد تلك السيارات من ضرائب ورسوم نحو 853 مليونا و189 ألف جنيه.

وأوضح رئيس مصلحة الجمارك أن جزءا كبيرا من تلك السيارات استفاد من مزايا اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير التي تنص على إعفاءات وتخفيضات جمركية على واردات مصر من السيارات حيث تم إعفاء تلك السيارات من سداد أكثر من مليار و359 مليون جنيه بفضل تلك الاتفاقيات الثلاث، التي تستهدف من خلالها الحكومة خفض أسعار السلع المستوردة لصالح المستهلك النهائي إلى جانب مضاعفة صادراتنا لأسواق تلك الدول والتجمعات الاقتصادية.

وحول الأنواع الأخرى من السيارات التي وردت الشهر الماضي أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى إفراج الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن 727 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار زراعي بقيمة 700 مليون و456 ألف جنيه، حيث تم تحصيل رسوم جمركية عليها بقيمة 146 مليون و552 ألف جنيه وضرائب قيمة مضافة بقيمة 100.1 مليون جنيه بإجمالي ضرائب ورسوم نحو 246 مليونا و654 ألف جنيه والتي استفادت من اتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير لتعفي من سداد نحو 55.2 مليون جنيه بفضلها.

وحول رسائل قطع الغيار المفرج عنها خلال يناير الماضي من جمارك الإسكندرية أوضح رئيس المصلحة ورود 815 رسالة قطع غيار بقيمة 687 مليونا و785 ألف جنيه وسددت رسوم جمركية بقيمة 19 مليونا و853 ألف جنيه إلى جانب سدادها ضرائب قيمة مضافة بقيمة نحو 57 مليون جنيه ليصل إجمالي الضرائب والرسوم المسددة عنها نحو 76 مليونا و836 ألف جنيه، كما استفادت تلك الرسائل من قطع الغيار من الاتفاقيات التجارية الثلاث أيضا لتعفي من سداد رسوم جمركية بنحو 24 مليونا و712 ألف جنيه.

وأضاف أن هذه الرسائل من السيارات وقطع الغيار سددت أيضا ضريبة جمركية وغرامات بقيمة 55 مليونا و362 ألف جنيه.

وأكد رئيس المصلحة أن إجمالي قيمة رسائل السيارات وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال يناير الماضي بلغ نحو 4 مليارات و661.4 مليون جنيه وحصيلة الجمارك والضرائب المسددة عليها تجاوزت المليار و232 مليون جنيه وقيمة الإعفاء التي استفادت منه تطبيقا لاتفاقيات الشراكة المصرية الأوروبية والتركية وأغادير نحو مليار و439.2 مليون جنيه.