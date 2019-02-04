كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:38 مساءً - بنك مصر يدرس إصدار خطابات ضمان بـ12 مليار جنيه لتحالف شركات

يدرس بنك مصر ــ ثانى بنك حكومى ــ تدبير خطابات ضمان لصالح تحالف شركتى أوراسكوم للإنشاء والمقاولون العرب لتنفيذ مشروع محطة معالجة مياه بحر البقر باستثمارات 12 مليار جنيه.

وفاز تحالف «أوراسكوم ــ المقاولون العرب»، بمناقصة تنفيذ المشروع بعد منافسة مع ثلاثة تحالفات اخرى هى تحالف بتروجيت مع كونكر، وتحالف سان كريت مع مجموعة شركات صينية، وشركة تابعة لمجموعة السويدى إلكتريك.

وقالت مصادر إن العرض المقدم من التحالف الفائز يتضمن تدبير جميع الاحتياجات التمويلية للمشروع من خلال بنك مصر.

وأضافت المصادر أن البنك الحكومى بالتعاون مع الشركتين يعكف حاليا على تحديد الاحتياجات التمويلية للمشروع والمتعلقة بخطابات الضمان الدفعة المقدمة والنهائية.

وكلف رئيس الجمهورية الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بدارسة وتنفيذ 56 محطة مياه، منها محطتا معالجة مياه الصرف لتوفير مياه الرى بطاقة إجمالية 2.2 مليار متر مكعب سنويا، و54 محطة تحلية وترشيح لإنتاج مياه الشرب، بطاقة إجمالية 925 مليون متر مكعب سنويا بنهاية 2019، بالتخطيط والتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية.