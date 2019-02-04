انت الان تتابع تفاصيل خبر إلغاء 58 رحلة إثر إضراب موظفين بمطار ألماني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 02:29 مساءً - ألغت السلطات في مطار هامبورغ الألماني (شمال)، اليوم الاثنين، 58 رحلة جوية؛ بسبب إضراب موظفي قطاع الخدمات الأرضية.

وقرّرت إدارة المطار إلغاء هذا العدد من الرحلات من بين 388 رحلة مغادرة ووصول مقرّرة.

وأشارت إلى أنها لا تستبعد إلغاء مزيد من الرحلات، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، الاثنين.

وكانت نقابة "فيردي"، التي تمثّل عمال الخدمات بالمطارات الألمانية، دعت إلى الإضراب لمدة يوم كامل، من مساء الأحد حتى مساء الاثنين.

وتطالب النقابة برفع أجور نحو ألف من موظفي الخدمات الأرضية بالمطار.

وتسعى النقابة لتعميم زيادة في الأجور قدرها 275 يورو (315 دولاراً) شهرياً لكل عامل.

وفي يناير الماضي، أضرب موظفو الأمن في 6 مطارات ألمانية عن العمل ليوم واحد؛ بدعوة من النقابة نفسها للمطالبة بزيادة الأجور، ما تسبّب في إلغاء عشرات الرحلات.