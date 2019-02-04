استشاري أسنان: عمليات "الفك السفلي" تؤثر على المضغ والتنفس

قال الدكتور باسم سمير استشاري طب الأسنان وعضو جمعية "سترومان" لزراعة وتجميل الأسنان في سويسرا، إن مشاكل الفك السفلي لا تقتصر على جمال الإنسان ومظهره الخارجي فقط، حيث أن أي تشوه في هذه المنطقة من الوجه يؤثر على عملية المضغ والتحدث ويعيق التنفس بشكل سليم، ما يدفع البعض إلى اللجوء لجراحة تجميلية لعلاج هذه الحالة، والتخلّص من تأثيراتها الجانبية المزعجة والمحرجة.

وأضاف "سمير"، في تصريحات صحفية، أن جراحة الفك السفلي تعمل على تصحيح مجموعة واسعة من العيوب الهيكلية، التي تؤدي إلى ظهور مساحة واسعة بين الأسنان العلوية والسفلية عند إغلاق الفم.

وأكد أن النتائج المطلوبة تظهر بعد العملية ويتحسن الشكل الخارجي بفعل الحصول على فك متناسق والتمكن تباعاً من المضغ جيداً والتحدث بسلاسة، مع إغلاق الفم والشفتين بصورة جيدة ودون عناء.

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