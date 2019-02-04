كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - بعد انقطاع أيام - عودة خدمات أوبر في مصر

أعادت شركة أوبر مصر، لطلب السيارات أونلاين، خدمتها للسائقين، والوكلاء المعتمدين بعد انقطاع دام اكثر من 4 أيام، دون إعلان أسباب توقف الخدمة.

وعلق أحد وكلاء أوبر المعتمدين، أن الشركة لم تفصح حتى الآن لوكلائها عن أسباب انقطاع الخدمة، برغم إرسال المكاتب لأكثر من بريد إلكتروني للشركة لمعرفة الأسباب.

وأضاف لـ"المال" أن الخدمة عادت بشكل طبيعي ويستطيع الوكلاء الآن تتبع السيارات، ومعرفة رواتبهم يوميا، موضحًا أن السائقين استأنفوا عملهم مرة أخرى بعد أن شاركوا في إضراب مفتوح لحين عودة النظام الإلكتروني منذ 29 يناير.

يذكر أن سائقي "أوبر" عانوا من صعوبة خلال الأيام الماضية في التعامل مع التطبيق هى قبول الرحلات ومعرفة حساب العميل عند جهة الوصول، وخدمة تقييم الشكوى، إلى جانب رفض السيستم جميع الرحلات من تلقاء نفسه.

ويعمل لدى "أوبر" أكثر من 250 ألف سائق على مستوى محافظات الجمهورية، وقامت الشركة بتوصيل نحو 4 ملايين راكب خلال العام الماضي.