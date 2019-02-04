كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - طارق عامر يشيد بتطورات المعهد المصرفي لرفع كفاءة العاملين.. صور

زار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، المقر الرئيسي للمعهد المصري، وقام بجولة تفقدية في أرجاء المعهد.

واجتمع عامر، بقيادات المعهد وأشاد بالتطورات الملحوظة والدور الهام والمتميز الذي يقوم به المعهد في تقديم أحدث المستجدات في مجالات التدريب المختلفة والتقييم بهدف رفع كفاءة العاملين بالجهاز المصرفي المصري.

كما أثنى طارق عامر على أهمية ما يقوم به المعهد من شراكات وتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية الرائدة لاستقدام أحدث الممارسات الدولية في المجالات المختلفة.

وخلال جولته، شهد طارق عامر إطلاق المعهد لأحد برامجه الإستراتيجية لعام 2019 بعنوان "شهادة تمويل الشركات والائتمان"Corporate Finance and Credit Certification Program"، وذلك بحضور مسئولي بنك جي بي مورجان JP Morgan الأمريكي وعدد من كبار العاملين بالبنك المركزي والمعهد المصرفي.

والبرنامج هو نتاج الاتفاق بين كل من شركة فاينانشال إيدج Financial Edge، وشركة موديز للتحليلات، وMoody’s Analytics، مع المعهد المصرفي المصري، وتم إعداده بالتعاون مع جي بي مورجان JP Morgan، لتقديم برنامج مماثل لما يتم تقديمه بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ عدد الساعات التدريبية للبرنامج 280 ساعة ويشارك به 33 مصرفيا من 14 بنكا.

وفي هذا السياق، صرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري، بأن البرنامج يُقدم للمرة الأولى بمصر بناءً على توجيهات محافظ البنك المركزي بهدف إتاحة أفضل البرامج والممارسات المصرفية الدولية في مجال تمويل الشركات للعاملين بالقطاع المصرفي المصري، كما أنه ينفذ لأول مرة خارج بنك جي بي مورجان JP Morgan.

