كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - اليأس يسيطر على عائلة سالا

سالا

أعرب هوراسيو، والد اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا عن شعوره باليأس، بعدما تم العثور أمس الأحد على بعض حطام الطائرة التي كان يستقلها نجله في قاع القنال الإنجليزي.

وقال هوراسيو في تصريحات متلفزة "لا يمكنني أن أصدق هذا، أشعر بيأس شديد، زوجتي وأبنائي وبعض من أصدقاء إيميليانو موجودون هناك، لم أتواصل مع أحد منهم اليوم".

وتم العثور على حطام الطائرة من خلال عملية بحث قامت بها عائلة سالا على نفقتها الخاصة، بمشاركة المئات من المتبرعين ومساعدة وزارة الدفاع البريطانية.

وقال مدير عمليات البحث، ديفيد ميرنز، إن حطام الطائرة التي كان على متنها إيميليانو سالا والطيار ديفيد إبوتسون عثر عليها في وقت مبكر أمس الأحد.

وأضاف ميرنز، العالم البحري الذي أدار عملية البحث، بتمويل خاص نيابة عن عائلة سالا، شمالي جزيرة جيرنزي، أنه تم تحديد موقع حطام الطائرة.

يذكر أن الطائرة التي كانت تقل سالا، بعد توقيعه للانضمام إلى كارديف سيتي، اختفت من على شاشات الرادار أثناء عبورها القنال الإنجليزي في 21 كانون ثان/يناير الماضي.