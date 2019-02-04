كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - حمادة هلال يقترب من تصوير مسلسل ابن أصول
قارب المؤلف احمد محمود أبو زيد على الانتهاء من كتابة السيناريو الخاص لمسلسل "ابن اصول" الذى يقوم ببطولته حمادة هلال حيث لم يتبق له سوى 10 حلقات.
ويشهد العمل التعاون الثالث بين أبو زيد وحمادة هلال، بعدما قدما سويًا مسلسلى "ولى العهد" إخراج محمد النقلى فى عام 2015، و"طاقة القدر" إخراج محمد مصطفى فى عام 2017.
"ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، إيناس كامل، اسلام ابراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، حمزة العيلى، أحمد حلاوة وعدد آخر من الفنانين ويظهر حمادة هلال فى أحداث العمل بشخصية صاحب شركة ألماس.
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