كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - منتج الممر يكشف تفاصيل خاصة بالفيلم

كشف المنتج هشام عبد الخالق، بعض من التفاصيل عن فيلم "الممر" الذي يتم تصويره حاليا، ومن بطولة الفنان أحمد عز وعدد من نجوم مصر.

وقال عبد الخالق في مداخلة تليفونية على رادو إينرجي، إن الفيلم كان فكرة تم طرحها في ٢٠١٤ وتم الحديث عنها مع المخرج شريف عرفة لبدء تنفيذها، ولكن تأجلت الفكرة لعدة أسباب متعددة، منها أنه يحتاج لإمكانيات خاصة وتكلفة عالية خاصة إنه يرصد مرحلة خاصة في تاريخ مصر.

وتابع قوله "إن نكسة ٦٧ وحرب الاستنزاف كانا بداية العبور وتحقيق النصر فيما بعد خاصة إن هناك معارك كثيرة تمت وشهدت بطولات لرجال الجيش بجانب استشهاد العديد من أبطال الصاعقة لذلك كان من الضروري تسليط الضوء عليهم" .

وعن اسم الفيلم، أشار إلى أنه يعبر عن المرور من حالة الانكسار إلى الانتصار، وهو قصة تم تأليفها وبها العديد من الجوانب، لافتا إلى أن الفيلم يشارك فيه عدد من النجوم منهم أحمد رزق، إياد نصار، محمد جمعة، محمد فراج وهند صبري ضيفة شرف، بجانب أن موسيقى الفيلم للرائع عمر خيرت.

وقال عبدالخالق إن الفيلم تدعمه الشئون المعنوية وذلك من خلال توفير الطائرات وبعض الجنود، بجانب ذلك قامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات ومعسكرات لمصر وإسرائيل.

وكشف عن موعد طرح الفيلم قائلا: "الفيلم هيتم طرحه يوم ٥ يونيو"، وعن سبب قلة الأعمال التاريخية، أشار: "الأفلام التاريخية مكلفة جدا وخاصة العسكرية سواء في المجهود أو الوقت".