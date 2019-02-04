كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - محمد مجاهد : الاهتمام بالقطاع الفني مرتبط بالتنمية الاقتصادية

البشاير

قال محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني، إن تحديد عام 2019 بـ "عام التعليم" يؤكد اهتمام مؤسسة الرئاسة والدولة جميعها بالتعليم عمومًا.

أضاف مجاهد في حواره إلى برنامج "المواجهة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي على قناة إكسترا نيوز، أن هذا هو الوقت المناسب للاهتمام بالتعليم وبناء المواطن المصري، متابعًا أن الاهتمام بالتعليم الفني مرتبط بالتنمية الاقتصادية.

شدد على أن الاهتمام بالتعليم الفني يساهم بشكل كبير في توفير قوى عاملة ماهرة ومدربة.

جدير بالذكر أن مصر أعلنت 2019 عامًا للتعليم، في إطار الخطة التنفيذية لاستكمال الجهود السابقة لتطوير منظومة تعليمية وبحثية تواكب احتياجات مصر من التعليم العالي والبحث العلمي، والاستفادة من الإمكانات البشرية والمادية للجامعات في تنفيذ خطة التنمية المستدامة للدولة 2030.