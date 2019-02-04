كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - خلو بالكم - برمجية‏‏ ‏‏خبيثة‏‏ ‏‏تصيب نظام ماك وتسرق‏‏ ‏‏كلمات المرور

ت‏‏ شركة «‏‏بالو‏‏ ‏‏ألتو‏‏ ‏‏نتوركس»‏‏ برمجية ‏‏خبيثة ‏‏تستهدف نظام ‏‏التشغيل ‏‏ماك‏‏،‏‏ ‏‏و‏‏أطلق على هذه البرمجية الخبيثة تسمية "كوكي ل‏‏وفر‏‏". ‏‏تستطيع ‏‏هذه البرمجية ‏‏الخبيثة ‏‏سرقة ملفات تعريف الارتباط ‏‏(الكوكيز) ‏‏من ‏‏المتصفح والمرتبطة ‏‏بمواقع محافظ وبورصات تبادل العملات المشفرة التي يزورها المستخدم الضحية. ‏‏كما ‏‏تستطيع سرقة كلمات المرور المخزنة في متصفح كروم، والرسائل النصية لهاتف آي فون ‏‏المخزنة في ‏‏نسخ ‏‏احتياطية على جهاز ماك‏‏. ‏‏وب‏‏استغلال بيانات ‏‏الدخول وملفات تعريف الارتباط وبيانات ‏‏من ‏‏الرسائل النصية المسروقة‏‏، ‏‏يكون ‏‏لدى ا‏‏لمهاجمين فرصة أكبر في تجاوز عملية استيثاق الدخول ‏‏بعوامل عدة‏‏.‏‏ وسنورد ‏‏في‏‏ ‏‏الأقسام‏‏ ‏‏التالية‏‏ ‏‏بعض‏‏ ‏‏المعلومات‏‏ ‏‏الموجزة‏‏ ‏‏عن‏‏ ‏‏خلفية‏‏ ‏‏هذه‏‏ ‏‏البرمجية‏‏ ‏‏الخبيثة‏‏ ‏‏ومن‏‏ ‏‏ثم‏‏ ‏‏نتطرق‏‏ ‏‏إلى‏‏ ‏‏التفاصيل‏‏ ‏‏الفنية‏‏ ‏‏عن‏‏ ‏‏سلوكياتها‏‏.‏‏‏ ‏

‏‏يشيع استخدام ملفات تعريف الارتباط بمواقع الويب ‏‏(الكوكيز) ‏‏لأجل توثيق الدخول إليها. وبمجرد تسجيل المستخدم الدخول إلى موقع الويب‏‏ يجري تخزين ‏‏ملفات تعريف الارتباط لخادم ‏‏الموقع لأجل ‏‏معرفة حالة الدخول. ‏‏وفي حالة سرقة ‏‏ملفات تعريف الارتباط، ‏‏ف‏‏يحتمل ‏‏عندها تمكن ‏‏المهاجم ‏‏من ‏‏تسجيل الدخول إلى موقع الويب ‏‏ذاته و‏‏استخدام حساب الضحية. ‏‏إن ‏‏سرقة ملفات تعريف الارتباط ‏‏هي ‏‏خطوة هامة ‏‏ل‏‏تجاوز ‏‏آلية ‏‏الكشف عن ‏‏تسجيل ‏‏الدخول ‏‏بطريقة شاذة‏‏. ‏‏فإذا ‏‏سرق‏‏ واستغل المهاجم‏‏ اسم المستخدم وكلمة المرور ‏‏فقط، ‏‏فيمكن للموقع أن يصدر تحذيرًا أو يطلب معلومات استيثاق ‏‏إضافية ‏‏لإعادة تسجيل الدخول. لكن‏‏ في حالة تقديم ‏‏ملف تعريف ارتباط بالموقع ‏‏إضافة إلى ‏‏اسم المستخدم وكلمة المرور، فعند‏‏ها‏‏ قد يظن الموقع بأن محاولة الدخول هذه ‏‏ترد من ‏‏نظام موثوق ‏‏به ‏‏مسبقًا، وبالتالي لا يصدر تحذيرًا ولا ‏‏يتطلب ‏‏اتباع أساليب استيثاق إضافية.‏‏‏ ‏

‏‏بورص‏‏ات‏‏ ‏‏العملات‏‏ ‏‏المشفرة‏‏ ‏‏هي مواقع ‏‏لمبادلة‏‏ ‏‏هذه‏‏ ‏‏العملات‏‏ ‏‏بأصول‏‏ ‏‏أخرى،‏‏ ‏‏مثل‏‏ ‏‏ال‏‏عملات‏‏ ‏‏ال‏‏رقمية‏‏ ‏‏أو‏‏ ‏‏ال‏‏عملات‏‏ ‏‏ال‏‏نقدية‏‏ ‏‏ال‏‏تقليدية‏‏ الأخرى‏‏. ‏‏وتعتمد ‏‏معظم‏‏ ‏‏بورص‏‏ات‏‏ ‏‏العملات‏‏ ‏‏المشفرة‏‏ ‏‏وخدمات‏‏ ‏‏محافظها‏‏ ‏‏على‏‏ ‏‏آلية ‏‏استيثاق‏‏ ‏‏الدخول‏‏ ‏‏بعدة عوامل‏‏. ‏‏إلا أن ‏‏برمجية‏‏ "‏‏كوكي‏‏ ‏‏ل‏‏وفر‏‏" ‏‏الخبيثة‏‏ ‏‏تحاول‏‏ ‏‏تجاوز‏‏ ‏‏عملية‏‏ ‏‏استيثاق‏‏ ‏‏الدخول‏‏ ‏‏بأكملها ‏‏عن‏‏ ‏‏طريق‏‏ ‏‏سرقة‏‏ ‏‏معلومات ‏‏الدخول‏‏ ‏‏ورسائل‏‏ ‏‏نصية‏‏ ‏‏وملفات‏‏ ‏‏تعريف‏‏ ‏‏الارتباط‏‏. ‏