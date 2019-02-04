كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - السيد هانى : لقاء السيسى وماكرون .. صفحة جديدة فى تاريخ البلدين

ألف باء

قمة السيسى وماكرون عقدت فى توقيت شديد الأهمية على الصعيدين الإقليمى والدولى ..

باريس بحاجة الى التنسيق مع القاهرة خلال رئاسة مصر للإتحاد الأفريقى ..

قفزة كبيرة فى العلاقات الإقتصادية والإستثمارات الفرنسية فى مصر

زيارة ماكرون للأزهر والكاتدرائية أعطت دفعة قوية للعلاقات الثقافية بين البلدين ..

المنح الدراسية وتدريب الأئمة الفرنسيين فى الأزهر .. سيجعل فرنسا مركزا لنشر الإسلام الوسطى فى أوربا ..

كتاب "وصف مصر" مازال أكبر موسوعة علمية وثقافية فى العالم .. اشترك فى تأليفه 1700 عالم فرنسى ..

أحسب أن العلاقات المصرية – الفرنسية هى أكثر العلاقات الدولية التى تستحق أن نصفها بأنها "إستراتيجية" ..!

ليس فقط بسبب المصالح الإقتصادية التى يزداد حجمها كل يوم .. أوبسبب التنسيق السياسى المستمر بين الدولتين فى مختلف المحافل الدولية حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك .. بل لأن العلاقات المصرية – الفرنسية تتميز بخصوصية ثقافية وتاريخية ، لا نكاد نرى لها مثيلا فى كل العلاقات الدولية ..!

أكبر شاهد على ذلك هو كتاب "وصف مصر" ، الذى يتكون من 20 مجلدا ، تضم الرسوم والدراسات التى قام بها نحو 1700 عالم ومستشرق فرنسى فى مختلف المجالات ، كان نابليون بونابرت قد اصطحبهم معه فى الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 ..مما جعل كتاب "وصف مصر" هو أكبر موسوعة علمية فى العالم .. وقد ترجمه الى اللغة العربية الراحل الكبير زهير الشايب..

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جذور العلاقات المصرية – الفرنسية عميقة وقوية ومتشعبة ، تستحق أن نتوقف أمامها طويلا .. لكنى سأبدأ بالحديث عن الزيارة التى قام بها الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الى مصر ، والقمة التى عقدها مع الرئيس عبد الفتاح السيسى .. لكونها جاءت فى توقيت شديد الأهمية للدولتين على الصعيدين الإقليمى والدولى ..!

على الصعيد الإقليمى تأتى الزيارة قبل أيام قليلة من إنعقاد القمة الأفريقية يوم 10 فبراير القادم التى تتسلم فيها مصر رئاسة الإتحاد الأفريقى من رواندا ..

كما تأتى الزيارة بعد أيام قليلة من إنتهاء رئاسة مصر لمجلس السلم والأمن بالإتحاد الأفريقى مع نهاية شهر ديسمبر الماضى ، التى شهدت نشاطا ملحوظا فى مجال مكافحة الإرهاب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية .. ووفرت لمصر قدرا كبيرا من المعلومات عن الجماعات المسلحة وأماكن تمركزها فى الدول الأفريقية ..أهمية ذلك بالنسبة لفرنسا تعود الى العلاقات التاريخية التى تربط فرنسا بأفريقيا ، حيث كانت الكثير من دول القارة مستعمرات فرنسية ..

لكن مع الصعود الإقتصادى للصين والهند وكوريا الجنوبية وبعض الدول الغربية .. بدأت هذه الدول تزحف الى أفريقيا طمعا فى ثرواتها الطبيعية وأسواقها التى يزيد مجموعها على مليار نسمة .. كما بدأت تعقد معها الشراكات وتؤسس المنتديات وتقدم المساعدات .. الأمر الذى أدى الى إنحسار الدور الفرنسى فى القارة ..!

حاولت فرنسا فى السنوات الأخيرة إستعادة دورها فى أفريقيا بكل الوسائل الممكنة .. بما فى ذلك إرسال قوات فرنسية الى بعض الدول لمقاومة الجماعات المسلحة ، كما حدث فى جمهورية مالى فى يناير 2013 ..

لكن الدور الفرنسى فى إفريقيا مازل يواجه تحديات كبيرة .. لاسيما إذا كانت المنافسة على الثروات الطبيعية وبسط النفوذ السياسى والإقتصادى فى القارة ، تجرى مع قوى كبرى بحجم الصين التى أصبحت الآن أكبر مستثمر أجنبى فى أفريقيا .. فضلا عن أنها ثانى أكبر قوة إقتصادية فى العالم بعد الولايات المتحدة ..!

إذن .. فالأمر يحتاج الى التنسيق مع دولة محورية ، لها رصيد تاريخى كبير لدى شعوب ودول القارة الأفريقية مثل مصر .. خاصة عندما تتسلم رئاسة الإتحاد الأفريقى بعد أيام قليلة .. وهذا كان أحد أهداف الزيارة التى قام الى مصر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون .. التى وصفها السفير الفرنسى فى القاهرة ستيفان روماتيه بأنها تشكل حدثا مهما وخطوة كبيرة على طريق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ..

الأزمة الليبية

على الصعيد الإقليمى أيضا تأتى الأزمة الليبية .. التى أحسب أنها شغلت قسطا كبيرا من المحادثات بين الرئيسين السيسى وماكرون لعدة أسباب :

أن كل من مصر وفرنسا تبذلان الجهود لإعادة الأمن والإستقرار الى ليبيا .. فالقاهرة لديها قنوات مفتوحة مع كافة الأطراف الفاعلة على الساحة الليبية ، واستضافت العديد من اللقاءات التى جمعت بين هذه الأطراف من أجل تقريب المواقف والبحث عن تسوية سياسية للخلافات القائمة بينهم .. كذلك فعلت باريس عندما استضافت فى مايو 2018 رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطنى فايز السراج وقائد الجيش الليبى الوطنى، خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشرى .. وتم الإتفاق على تحديد جداول زمنية لإعتماد الدستور ، وإجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية فى 10 ديسمبر 2018 .. لكن الإتفاق لم ينفذ بسبب تدخل بعض الأطراف الإقليمية التى لا يهمها عودة الإستقرار الى ليبيا ..!

أن فرنسا فى حاجة الى التنسيق مع مصر فى الملف الليبى .. لاسيما فى ظل وجود أطراف إقليمية ودولية تعبث فى هذا الملف .. بل وتقوم بإمداد الأطراف المتصارعة بالمال والسلاح والعتاد العسكرى ..

أن الأمم المتحدة عجزت عن تحقيق أى تقدم فى الأزمة الليبية .. والإتحاد الأوربى منقسم حولها .. واستمرار الأزمة من شأنه أن يلحق الضرر بكل من مصر وفرنسا لكونهما أكثر الدول التى تستقبل اللاجئين الفارين من ليبيا .. بالتالى فمن مصلحة الدولتين التعاون معا لإيجاد تسوية سلمية للأزمة الليبية ..!

الوضع فى سوريا

تشعر فرنسا أن دورها فى الأزمة السورية أقل بكثير من طموحاتها .. وأن أوراق اللعبة تتوزع بين موسكو وطهران وأنقرة ..

ففى بداية الأزمة عام 2011 .. كانت فرنسا تأمل بإشتراكها ضمن قوات التحالف الدولى التى شكلتها الولايات المتحدة الأمريكية ، أن تستعيد دورها التاريخى فى سوريا التى كانت إحدى مستعمراتها القديمة فى الشرق الأوسط .. لكن التدخل العسكرى الإيرانى .. ثم التدخل العسكرى الروسى فى سبتمبر 2015 قلب الحسابات كلها .. وأخيرا جاء قرار الرئيس الأمريكى ترامب بالإنسحاب من سوريا ليشكل ضربة موجعة للطموحات الفرنسية فى سوريا ، حتى أن الفرنسيين وصفوا قرار ترامب بأنه "خيانة"..!

الآن تدرك فرنسا جيدا أنه ليس بمقدورها القيام بأى دور عسكرى فى سوريا .. لأن الحليف الأمريكى قرر الإنسحاب .. والقواعد العسكرية الروسية والإيرانية أصبحت منتشرة فى الأراضى السورية ، والأتراك يضربون فى الشمال السورى لإقامة منطقة آمنة .. بالتالى لم يعد أمام فرنسا فرصة للقيام بأى دور فى الأزمة السورية سوى من باب "المساعى السياسية" فقط .. وأفضل من يساعدها فى الدخول من هذا الباب هى مصر .. التى تحتفظ بقنوات مفتوحة مع كافة أطراف الأزمة ..!

القضية الفلسطينية

تأتى القضية الفلسطينية ضمن أولويات السياسة الخارجية لفرنسا فى الشرق الأوسط .. ورغم المحاولات العديدة التى بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية لإقصاء فرنسا عن القيام بأى دور فى القضية الفلسطينية .. إلا أن فرنسا لم تستسلم أبدا لهذه المحاولات ..!

- ففى مايو 1998 طرحت فرنسا مبادرة مشتركة مع مصر لإستضافة مؤتمر دولى فى باريس لإنقاذ السلام بالشرق الأوسط .. عرفت بإسم (مبادرة مبارك – شيراك).. وكتب الرئيس الفرنسى جاك شيراك مقالا نشر بجريدة "الأهرام" يوم 18 مايو 1998 على الصفحة الخامسة .. حدد فيه المبادئ التى ترتكز عليها المبادرة المصرية – الفرنسية للسلام فى الشرق الأوسط .. قال : "ثمة مبادئ يرتكز عليها تحركنا .. فلكى يكون السلام دائما لابد أن يكون عادلا وشاملا .. ومن هذه المبادئ حق تقرير المصير للفلسطينيين ، وهو مايعنى حقهم فى إنشاء دولة لهم .. كذلك المبدأ القائل بالأرض مقابل السلام .. وأخيرا الأمن الذى يتحقق عبر السلام ، أى عبر تطبيق الإتفاقات الموقعة واحترام الإلتزامات التى تم أخذها" ..

- أضاف شيراك : "إن كل تحرك يهدف الى تغيير الوضع الراهن فى القدس .. كما أن أى حكم مسبق على نتائج المفاوضات حول الوضع النهائى ، ولاسيما بشأن المستوطنات هو عمل يجب أن يعتد باطلا .. وعلينا ألا ننسى المبادئ التى شكلت أسس إتفاق أوسلو .. وعلينا أيضا ألا ننسى أن هذه المفاوضات التى ستتناول أصعب القضايا ، وهى عودة اللاجئين ، ووضع القدس ، والحدود لابد أن تبدأ بروح العدل والإنفتاح .. وفيما يتعلق بسوريا ولبنان .. فإننى مقتنع بأن السلام لايمكن إرساء أسسه إلا على إتفاق شامل ، وعلى اسرائيل أن تنسحب من لبنان بموجب القرار 425 ، كما أن من حق سوريا أن تسترد هضبة الجولان .. ومن حق لبنان أن ينعم بالإستقرار التام وبالأمن والسيادة على كامل أرضه المستعادة ، وفى المقابل يجب ضمان الأمن الكامل لإسرائيل" ..

هذا الكلام لم يعجب الولايات المتحدة .. فوقفت وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت بالمرصاد ضد إنعقاد مؤتمر باريس للسلام فى الشرق الأوسط الذى دعا إليه الرئيسان مبارك وشيراك ، وقالت عبارتها المشهورة : "إن كثرة الطهاة تفسد الطعام !.."

تكرر الموقف بعد ذلك عندما جاء نيكولاى ساركوزى الى السلطة فى فرنسا بعد شيراك .. فزار إسرائيل وألقى خطابا أمام الكنيست الإسرائيلى ، دعا فيه الإسرائيليين الى الموافقة على إقامة دولة فلسطينية فوق حدود 1967 والإعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين .. فتدخلت الولايات المتحدة ومارست الضغوط على ساركوزى لإسكاته .. وتم إسكاته فلم يكرر مثل هذا الكلام مرة أخرى ..!

ثم جاء فرانسوا أولاند بعد ساركوزى .. ودعا الى عقد مؤتمر دولى فى باريس للسلام فى الشرق الأوسط .. بالفعل عقد المؤتمر فى مايو 2016 ، لكنه فشل بسبب الضغوط الأمريكية ومقاطعة إسرائيل للمؤتمر ..!

تكررت المحاولة فى عهد فرانسوا أولاند .. الذى أراد أن يحقق إنجازا سياسيا فى الشرق الأوسط قبل أن يترك السلطة بشهور قليلة .. فاستضافت باريس مرة أخرى فى 15 يناير 2017 مؤتمرا للسلام فى الشرق الأوسط .. نجح فى حشد تأييد دولى واسع للقضية الفلسطينية لعدة أسباب :

عقد المؤتمر على مستوى وزراء الخارجية من 70 دولة فى العالم .. من بينها الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية فى مجلس الأمن ..

عقد المؤتمر بعد أيام قليلة فقط من صدور قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2334 .. الذى دفع بالقضية الفلسطينية من جديد الى صدارة الإهتمام الدولى ، من خلال التأكيد على المرجعيات الدولية ، ومطالبة إسرائيل بوقف جميع أنشطتها الإستيطانية، وعدم جواز إحداث أية تغييرات في التكوين الديموجرافى، وطابع ووضع أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ..

كما جاء توقيت المؤتمر فى ظل مناخ دولى رافض للسياسة الإسرائيلية التى اتسمت طوال العقود الماضية بالمماطلة والتعنت وعدم تنفيذ الإتفاقات ، والتوسع الإستيطانى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما يحول دون تطبيق حل الدولتين .. هذا المناخ تصاعد بدرجة كبيرة ، بسبب رد الفعل المتهور من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على قرار مجلس الأمن الدولى 2334.. حيث لم يكتف بإزدراء منظمة الأمم المتحدة والتهديد بعدم دفع الحصة المالية لها ، ومراجعة العلاقة مع بعض منظماتها .. بل وصل الى درجة إستدعاء سفراء الدول ال15 الأعضاء فى مجلس الأمن الى وزارة الخارجية الإسرائيلية ليتلقوا "تأنيبا" على موافقة دولهم على صدور القرار ، وإبلاغهم بأن إسرائيل لن تنفذ القرار .. لقد ذهب نتنياهو فى رد فعله المتهور الى درجة أن وصف الرئيس الأمريكى أوباما ب "الخسة والنذالة" ، ورفض مقابلة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى فى دافوس ، كما رفض زيارة رئيس وزراء أوكرانيا الى إسرائيل

هذا "التبجح" فى ردة فعل رئيس الحكومة الإسرائيلية على قرار مجلس الأمن أثر سلبا على علاقة إسرائيل بحلفائها الأساسيين مثل بريطانيا وفرنسا ، الذين لعبوا أدوارا مهمة فى تأسيس إسرائيل .. فبريطانيا هى التى منحت اليهود وعد بلفور .. وفرنسا هى التى أنشأت البرنامج النووى الإسرائيلى وقدمت لإسرائيل الأسلحة التى استولت بها على أراضى الفلسطينيين وحاربت العرب فى 48 و56 و67 ..

المهم أن فرنسا أصبح لديها رغبة قوية فى القيام برعاية عملية السلام بالشرق الأوسط ، بعد أن فشلت الولايات المتحدة فى إنجاح هذه العملية على مدى أكثر من ربع قرن ، منذ بدأت رعايتها بمؤتمر مدريد للسلام عام 1991 ، حتى توقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تماما فى أبريل عام 2014 ، ثم بدأ النفوذ الأمريكى فى الشرق الأوسط يتقلص لحساب النفوذ الروسى ..

لذلك فإن القضية الفلسطينية حاضرة دائما فى أية محادثات مصرية فرنسية .. وكانت ضمن القضايا التى بحثها الرئيسان السيسى وماكرون ، على ضوء التطورات الأخيرة بعد إنتقال السفارة الأمريكية من تل أبيب الى القدس ..!

الصعيد الدولى

بين مصر وفرنسا قضايا مشتركة على الصعيد الدولى .. سواء ما يتصل بإتفاقية المناخ ، أو هجرة الشباب الى أوربا من مناطق النزاعات الدولية ، أو المعركة ضد الإرهاب .. وغير ذلك من القضايا التى تؤثر على السلم والأمن الدوليين .. فضلا عن المحافل المشتركة التى تجمعهما مثل مجموعة "الفرانكفونية" التى تضم 80 دولة فى العالم .. كل هذه القضايا يدور دائما حولها التنسيق والتشاور بين القاهرة وباريس .. يعكس ذلك حجم الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين فى كلا البلدين ، التى وصلت الى 20 زيارة منذ نوفمبر 2014 ..

العلاقات الإقتصادية

بالأرقام .. يصل حجم الإستثمارات الفرنسية فى مصر الى 6,7 مليار دولار موزعة على 784 شركة فرنسية ، تعمل فى مجالات الصناعة والخدمات والإنشاءات والإتصالات والسياحة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات .. وتوفر 25 ألف فرصة عمل ، كما جاء فى البيان الصادر عن الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة ..

حجم التجارة المتبادلة بين البلدين وصل فى الشهور العشرة الأولى من عام 2018 الى 2,1 مليار دولار ، بزيادة 400 مليون دولار عن نفس الفترة عام 2017 .. حجم الصادرات المصرية الى فرنسا خلال هذه الفترة وصل الى 766 مليون دولار ، مقابل واردات من فرنسا الى مصر بلغت 1,3 مليار دولار ..!

كما قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل عدد من المشروعات فى مصر ب 2 مليار دولار .. منها الخط الثالث لمترو الأنفاق ، ومشروعات الطاقة المتجددة ، والقمر الصناعى ..

ثم جاءت القمة المصرية – الفرنسية يوم الأثنين الماضى بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وإيمانويل ماكرون ، لتحقق قفزة غير مسبوقة فى تاريخ العلاقات الإقتصادية بين البلدين .. بالتوقيع على 40 إتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 1,6 مليار يورو ..!

السياحة والآثار

تحتل فرنسا الترتيب الرابع فى قائمة الدول الأوربية الأكثر إيفادا للسائحين الى مصر .. كما تعتبر الآثار المصرية القديمة هى أهم عناصر جذب السائح الفرنسى .. كل رؤساء فرنسا الذين زاروا مصر من قبل ، كانوا يبدأون برنامج زيارتهم ، بزيارة المعابد الفرعونية فى الأقصر وأسوان ، كما فعل الرئيس إيمانويل ماكرون الذى بدأ زيارته لمصر بزيارة معبد أبوسمبل فى أسوان .. كذلك الرئيس الفرنسى الأسبق فاليرى جيسكار ديستان الذى يزور مصر حاليا مع قرينته للإحتفال بعيد ميلاده ال93 وسط الآثار الفرعونية القديمة ..

فرنسا أيضا هى من أكثر دول العالم التى تتعاون مع مصر فى مجال التنقيب عن الآثار الفرعونية القديمة .. حيث يعمل فى مصر الآن 40 بعثة أثرية فرنسية .. والمعروف أن الجناح المصرى فى متحف "اللوفر" بباريس هو أكبر الأجنحة ..

التأثير الثقافى

يمكن القول إن فرنسا هى أكثر دول العالم تأثيرا على الثقافة المصرية .. الى الدرجة التى جعلت عددا من المفكرين المصريين يعتبرون أن إنتماء مصر الى ثقافة حوض البحر الأبيض المتوسط والثقافة الأوربية لايقل عن إنتمائها العربى ..!

فنابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية على مصر عام 1798 هو الذى أدخل الطباعة الى مصر .. عندما حمل معه 3 مطابع مجهزة بحروف عربية ، ويونانية ، وفرنسية ..

كما اصطحب نابليون معه المئات من العلماء والرسامين للعمل على تسجيل مشاهداتهم وملاحظاتهم على كل ما تقع عليه أعينهم فى مصر .. فأبدعوا كتاب "وصف مصر" الذى مازال حتى الآن يعد أكبر موسوعة علمية فى العالم كله ، لكونه يتكون من 20 مجلدا ، تضم دراسات ولوحات فنية لنحو 1700 عالم فرنسى فى مختلف التخصصات .. وقد استغرق العمل فيه 20 عاما ، بدأت بالأعوام الثلاثة التى قضتها الحملة الفرنسية فى مصر .. هذه الموسوعة العلمية الفريدة تتضمن وصفا دقيقا للآثار المصرية القديمة التى كانت قد اكتشفت حتى ذلك الوقت .. كما تتضمن وصفا للحياة فى مصر بمناطقها وأقاليمها المختلفة ، وقد قام الراحل العظيم "زهير الشايب" بترجمة كتاب "وصف مصر" الى اللغة العربية ..

علماء الحملة الفرنسية هم الذين اقترحوا فكرة توصيل البحرين الأحمر والأبيض المتوسط بقناة السويس .. التى أشرف على تنفيذها بعد ذلك بعدة عقود المهندس الفرنسى ديليسبس ..

فى جذور العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا نجد أيضا أن العالم الفرنسى شامبليون هو الذى استطاع فك رموز حجر رشيد واكتشاف أسرار اللغة الهيروغليفية التى كان يستخدمها المصريون القدماء .. فأطلعنا على جانب كبير من تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة ..

الجنرال كليبر .. قام بترميم السور الشمالى لدير سانت كاترين "برج القديس جورج" بعد أن تعرض للسيول عام 1798 ..

باريس .. كان لها القسط الأكبر فى البعثات العلمية التى أرسلها محمد على باشا الى أوربا فى بداية القرن ال19 ، ولمع من بينها الشيخ رفاعة رافع الطهطاوى الذى لم يكن فى الأصل ضمن أعضاء البعثة العلمية .. إنما كان الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر فى ذلك الوقت قد أرسله الى فرنسا لكى يؤم طلاب البعثة فى الصلاة ويقدم لهم الوعظ والإرشاد .. لكن رفاعة الطهطاوى لم يكتف بذلك ، فتعلم اللغة الفرنسية وأتقنها وطلب الإنضمام الى طلاب البعثة .. ثم عاد بعد 5 سنوات وكتب كتابه الشهير "تخليص الإبريز فى تلخيص باريز" ، وقال عبارته التاريخية المأثورة عنه : "لم أجد إسلاما فى فرنسا بل وجدت مسلمين" كناية عن أن الفرنسيين يتبعون فى سلوكهم كل القيم الإسلامية من صدق وإخلاص فى العمل ووفاء فى العهد ومساعدة المحتاج والضعيف ..!

عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين الذى سافر الى فرنسا عام 1914 لدراسة الآداب والفلسفة والتاريخ الحديث .. بقى هناك عاما واحدا أثار خلاله هناك معارك وخلافات وخصومات متعددة ، بسبب الإختلاف الكبير بين طرق التدريس فى الأزهر الشريف والجامعات الغربية .. مما دفع المسئولين بالأزهر الشريف فى مصر الى حرمانه من المنحة المالية الممنوحة له لتغطية نفقات دراسته بفرنسا .. لكن السلطان حسين كامل تدخل وأمر بالإستمرار فى صرف المنحة له .. فعاد طه حسين الى فرنسا من جديد ودرس فى جامعتها مختلف الإتجاهات العلمية فى التاريخ والفلسفة وقدم اطروحته للدكتوراة عام 1918 تحت عنوان "الفلسفة الإجتماعية عند ابن خلدون" .. كما تزوج من الفتاة الفرنسية "سوزان" التى كانت تقرأ له وتكتب مايمليه عليها بالفرنسية ..

لذلك يمكن القول إن زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الى الأزهر الشريف ولقائه مع فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب ، قد أعادت إحياء العلاقة القديمة بين الأزهر الشريف وفرنسا ، التى وصفها الإمام الأكبر بأنها كانت الأكثر تأثيرا فى الأزهر .. وقال عن المبتعثين الأزهريين الى فرنسا بأنهم أصبحوا رموزا للفكر والثقافة فى مصر ..

كما أن الإتفاق الذى تم بين ماكرون ود. أحمد الطيب على تدريب الأئمة والدعاة الفرنسيين فى الأزهر الشريف ، وكذلك تقديم الأزهر منحا للطلاب الفرنسيين للدراسة فى الأزهر الشريف .. من شأنه دعم وتعزيز العلاقات الثقافية بين الأزهر وفرنسا ، فضلا عن أنه سيجعل فرنسا مركزا لنشر قيم الإسلام السمحة والفكر الوسطى فى أوربا ..

كذلك كانت زيارة ماكرون الى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ولقائه مع البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، والحديث الذى دار بينهما حول رحلة العائلة المقدسة الى مصر فى بداية القرن الأول الميلادى .. خطوة على طريق تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وفرنسا ..