كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - تقرير يحذر من برامج على هواتف أندرويد تستغل صورك في أعمال إباحية

باتت الصور والبيانات والمعلومات الشخصية على الـ سمارت فون ليست في مأمن، رغم تحميل الكثيرين برامج لحماية البيانات إلا أن هناك عددا من تلك التطبيقات تقوم باستغلال هذه المعلومات..إنها لعنة التكنولوجيا.

كشفت تقارير صحيفة أن هناك ثغرة خبيثة بعدد من تطبيقات متجر "Google play"، تعرف بحملة "جودي الخبيثة"، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ويوضح الخبراء أن هذا الفيروس يهدد أكثر من 36 مليون جهاز Android ، فهناك نحو 41 تطبيقًا تم العثور عليها في متجر Google Play، عبارة عن ثغرات تستغل الصور.

فيما حذر خبراء الأمن الإلكتروني من استخدام العشرات من تطبيقات Android التي تم العثور عليها في متجر Google Play، من بينها تطبيقات "Beauty camera"، وغيرها، التي تطلب من المستخدمين تحميل صور لإجراء التعديلات عليها، في هذه الحالة تكون الصور قد تم رفعها على "سيرفر" خاص بهم وحفظها.

وتقوم تلك التطبيقات الضارة على دفع الإعلانات على الأجهزة بمحتوى احتيالي وإباحي بالإضافة إلى إعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع التصيّد.