كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - إطلاق اسم حاكم الشارقة على أكبر مجمع محاضرات بجامعة القاهرة

أكد محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،أن الجامعة قامت بوضع استراتيجية عربية للتحول الرقمى،لافتا إلى أنها أول جامعة أيضًا أطلقت مشروع تطوير العقل المصري.

وأشار "الخشت"، خلال مؤتمر صحفى على هامش زيارة حاكم الشارقة للجامعة،اليوم الاثنين،إلى أنه سيتم إطلاق اسم حاكم الشارقة على أكبر مجمع محاضرات وبعض المعامل بجامعة القاهرة.

ووجه "رئيس جامعة القاهرة" الشكر لحاكم الشارقة على ولائه وحبه وتقديره لمصر،وعلى زيارته للجامعة.