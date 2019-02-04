كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 01:05 مساءً - سلطنة عمان تعلن مشاركتها فى اجتماع اللجنة الكشفية المقامة فى الأردن

تشارك سلطنة عُمان ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشدات في اجتماع اللجنة الكشفية العربية الفرعية لتنمية القيادات الذي تستضيفه العاصمة الأردنية عمًان بالتزامن مع عقد المنتدى الكشفي العربي الثالث للطرق التربوية الذي يقام خلال الفترة من 3 ـ 10 فبراير الحالى.

يناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة ببرامج تدرب القادة وتنمية القيادات الكشفية العربية وتقيم البرامج المنفذة الى جانب مناقشة برنامج المنتدى الكشفي العربي للطرق التربوية وتوزيع عمليات الإشراف على المنتدى الذي يهدف إلى تنمية مهارات مسؤولي البرامج وتنمية القيادات والتدريب على تحديث أدوات وطرق لتقديم العملية التربوية والتدريبية الكشفية بكفاءة وفعالية عالية بما يلامس احتياجات الفتية والشباب والقادة الثابتة والمتجددة ويستشرف رؤية الحركة الكشفية وطنياً وإقليميا وعالمياً.

وسيتضمن المنتدى مجموعة من الموضوعات منها آليات تمكين الشباب وآليات تطبيق البرامج والمناهج والأنشطة التدريبية ومجموعة من حلقات العمل حول بناء السياسات الوطنية للبرنامج الكشفي وللقيادات في الكشفية والمبادرات والممارسات التوعوية لمشاركة الشباب وتفعيل السياسة الكشفية العالمية للحماية من الأذى وطنياً.

كما سيتم خلال المنتدى مناقشة مسار الطرق التربوية في الاستراتيجية العربية 2020 – 2023 من خلال عقد منتدى حول الرؤى المستقبلية لمسار الطرق التربوية والبرامج والتدريب واهداف التنمية المستدامة واستبقاء المتطوعين وبرامج عالم أفضل.