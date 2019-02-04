بالصور| عملية تجميل تتسبب في "اعوجاج فك" بريطانية.. والمستشفى تدفع لها تعويض

عملية تجميل قضت على سيدة تدعى تشانتيلي بلاكيلي، صاحبة الـ33 عامًا، بعد هرعها إلى أحد المستشفيات بعد شكوى مستمرة من ألام في اللثة.

وقدم لها أحد الأطباء علاجًا أدى لحدوث تلف في الأعصاب وشوه ابتسامتها وأصبح ملتويًا بعد العملية، بالإضافة إلى تورم شديد في فمها، واضطرت إلى إلغاء حفل عيد ميلادها، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورفعت "تشانتيلي"، دعوى ضد الطبيب لتسببه في تشوه وجهها، وحصلت على تعويض مالي قدره 12 ألف جنيه إسترليني، بعدما خلعت "سنتها".

وأكد محاموها أن العلاج الذي قُدم لها كان فاشلا، حيث لم تكن بحاجة إلى خلع أسنانها لأنها كانت تعاني فقط من آلام في اللثة.

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