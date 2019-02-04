بالصور| إيمي سالم بجلسة تصوير جديدة بعدسة إسلام رمضان

خضعت الفنانة إيمي سالم لجلسة تصوير جديدة بعدسة إسلام رمضان، وشاركت الصور مع متابعيها على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "إيمي" بإطلالة رائعة أبرزت أنوثتها وجمالها، وارتدت فستانًا مكون من قطعتين من اللونين الأسود والأزرق، من تصميم رانيا محرم، وبمكياج خفيف فأضاف تامر دهب لمساته السحرية التي زادت رقتها وجمالها.

وعلقت "سالم" على الصورقائلةً: "إعادة شحن طاقتك كل يوم، حتى عندما يكون لديك الكثير من الحزن، لن يستمر الحزن ولا يبقى أي حزن".

وتفاعل الجمهور والمتابعين مع اطلالتها التي لقيت استحسانهم، وعلق أحدهم مشيدًا بجمالها قائلًا:"انسانه بحبها من كل قلبي واتمنالها كل خير بجد".

وأضاف آخر:"ملاك نازل من السماء اقسم بالله".

ويذكر أن آخر أعمال إيمي مسلسل"وضع أمني"، الذي عُرض في رمضان الماضي، وشاركها البطولة عمرو سعد، وأحمد عبدالله محمود، ورانيا منصور.

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