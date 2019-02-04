عقب إثارتها الجدل بسبب نزع الحجاب.. صفحة سهير رمزي: "لا صباح لمن لا يحبوننا"

نشرت الصفحة الرسمية للفنانة سهير رمزي، "soheir ramzy_fans"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للفنانة وهي تخفي جزء من شعرها، بالحجاب، مع نظارة شمسية، وكتب القائمون عليها تعليق: "صباح الورد لمن يحبوننا كما نكون.. أما من لا يحبوننا فلا صباح لهم ولا ورد".

وكانت "رمزي" أثارت الجدل أمس، عقب ظهورها مع الفنانة شهيرة التي ظهرت هي الأخيرة دون حجاب أيضًا، خلال حضورهما بمعرض و"بازار" داخل أحد "المولات التجارية" بمناسبة أعياد الحب، لتوفير متطلبات واحتياجات المرأة.

الأمر الذي أدى لهجوم البعض عليهما لتخليهما عن الحجاب، عقب ما يزيد عن 20 عامًا عن ارتداءه، في حين وجد البعض أن الأمر شخصي، ولا يجوز لأحد التعقيب عليه.

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