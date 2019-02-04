تتألّق مرة جديدة السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأميركية ميلانيا ترامب، بموضة المعطف البني الفاخر الذي يُثبت أناقتها وحسن اختيارها لأجمل التصاميم الفاخرة والمواكبة لأجدد صيحات الموضة الشتوية.

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إليكِ أجدد إطلالات ميلانيا ترامب بموضة المعطف الفاخر واللافت للنظر.

معطف بني مستقيم

خطفت ميلانيا ترامب الأنظار من خلال اهتمامها بصيحات المعاطف الشتوية، مع التصميم العصري والطويل الذي اختارته من توقيع دار Roksanda، فهذا المعطف تميّز بلونه البني الفاتح الذي يتخطى حدود الكاحل، وتميّز بقصة القبة العريضة المنسدلة والجيوب الجانبية الظاهرة مع الأزرار المستقيمة من الجهة الأمامية، واللافت أن هذا اللون يليق كثيرا بميلانيا، ويأتي متناغما مع لون شعرها وبشرتها السمراء.

موضة البوتس والشنطة الحمراء

وحرصت ميلانيا ترامب لاستكمال إطلالتها على تنسيق موضة المعطف مع البوتس الشتوي عالي الساق، الذي يأتي بالقماش الجلدي واللون البني مع الكعب العريض والعالي من توقيع دار Gianvito Rossi. ولم تتخلّ عن شنطة اليد الحمراء العريضة التي أتت باللون الأحمر من دار Hermes.

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