كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:32 صباحاً - الخارجية تكشف تفاصيل الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين بإيران

كتبت : انجي بيومي

كشف المستشار أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كواليس نجاح الوزارة في الإفراج عن الصيادين المصريين الـ5 المحتجزين بإيران، مشيرًا إلى أن الوزارة علمت في نهاية ديسمبر الماضي بأن مركز صيد مسجل لدى الجانب السعودي جنح بطريق الخطأ إلى المياه الإقليمية الإيرانية، وبالتحديد بالقرب من جزيرة فارس، نتيجة الأحوال الجوية السيئة، ومن ثم قامت السلطات الإيرانية باحتجاز طاقم المركب ومنهم 5 صيادين مصريين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم بتهمة الدخول غير الشرعي للمياه الإقليمية الإيرانية.

وأوضح "حافظ"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة "دي ام سي"، أن الخارجية المصرية فور تلقى خبر احتجاز الصيادين المصريين بإيران تعاملت عبر بعثتها الدبلوماسية بطهران وتم التواصل مع الجهات الإيرانية المعنية وعلى رأسها وزارة الخارجية الإيرانية وتم المطالبة بسرعة الإفراج عن الصيادين المحتجزين.

وتابع: "حرصنا منذ البداية على التأكد من سلامة الصيادين المصريين وأنهم بحالة جيدة، وتكللت الجهود في النهاية بالنجاح والإفراج عنهم".