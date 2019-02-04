كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:32 صباحاً - وزير التعليم يعلق علي زيادة رواتب المعلمين

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن هناك استحالة في تنفيذ مطالب المعلمين بزيادة الرواتب الفترة الحالية، موضحًا أن تكلفة هذه الزيادة تتعلق بإضافة 150 مليار جنيه سنويا على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يفوق قدرة الدولة في هذه الظروف.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إي"، تقديم وائل الإبراشى: "المعلم أهم عنصر في العملية التعليمية ويستحق كل تميز مادي واجتماعي، ولكن قضية الرواتب تتعلق بالجهاز الإداري بالكامل، ومن يحكم الرواتب قانون الخدمة المدنية وليس في أيدينا تغييره ولكن الأمر بيد مجلس النواب ووزارة المالية التي تعد الموازنة العامة للدولة، والتغيير سيصب لكل موظفي الجهاز الإداري وليس المعلمين وحدهم".

واستطرد: "نحن أشد الناس حرصًا على المعلم، ولا نستطيع مطالبة الدولة بهذه المبالغ التي تفوق قدرتها، ولكن ما قمنا به حاليًا يتعلق بإنشاء صندوق للتميز للمعلمين المتفوقين الأكفاء"، لافتًا إلى أن بعض الدعاوى على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الوزارة هدفها إثارة البلبلة داخل البلاد من خلال التظاهر ويقف وراءها أشخاص غير معلمين يستقرون خارج البلاد.