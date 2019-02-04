كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:32 صباحاً - جدول مباريات اليوم الإثنين 4-2-2019.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الاثنين، والموافق 4 فبراير 2019، والقنوات الناقلة.

في الدوري الإنجليزي يواجه وست هام يونايتد في لندن استيديوم في الساعة العاشرة مساء، وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 2.

وفي الدوري المصري، يستضيف الاتحاد السكندري المصري في الساعة الخامسة وهي المباراة المذاعة عبر أون سبورت.

وفي السابعة والنصف يستضيف الداخلية بيراميدز، وهي أيضا مذاعة عبر أون سبورت.

وفي إسبانيا، يواجه رايو فاييكانو ديبورتيفو ليجانيس في العاشرة مساء وهي المباراة المذاعة على بي إن سبورتس 3.

وفي الدوري الإيطالي، يواجه كالياري بأتالانتا في العاشرة مساء وفروزينوني ضد لاتسيو في الثامنة مساء.

في السعودية، يواجه الوحدة بقيادة أحمد حسام "ميدو" اتحاد جدة في السابعة والربع.

ويستضيف الشباب الرائد في الساعة الخامسة و25 دقيقة، وقبلها بـ5 دقائق يستضيف الفتح الهلال.

مواعيد مباريات اليوم 4-2-2019:

الدوري الإنجليزي

- وست هام × ليفربول

اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD بصوت المعلق حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي

- فروسينوني × لاتسيو

اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 4 HD بصوت المعلق مضر اليوسف

الدوري السعودي

- الهلال × الفتح

اليوم في تمام الساعة 5:17 بتوقيت مدينة القاهرة

- الشباب × الرائد

اليوم في تمام الساعة 5:20 بتوقيت مدينة القاهرة

- الاتحاد × الوحدة

اليوم في تمام الساعة 7:25 بتوقيت مدينة القاهرة وستكون مذاعة عبر قناة السعودية