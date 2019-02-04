كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 05:32 صباحاً - بقيادة صلاح - ليفربول ضيفاً على وست هام بالبريميرليج الليلة

محمد صلاح

يخوض نادي ليفربول مساء الأثنين 4 فبراير 2019، والذي ينشط في صفوفه محترفنا المصري "محمد صلاح" مباراة هامة أمام فريق وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

فريق حُمر الميرسيسايد يلعب خارج قواعده على ملعب "لندن الأولمبي" أمام المطارق؛ ضمن لقاءات الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج.

ويأمل فريق الريدز في تحقيق الفوز على الهامرز من أجل تعويض تعثر الجولة الماضية بعد التعادل أمام ليستر سيتي، وليوسع الفارق مع ملاحقه مانشستر سيتي الذي فاز بثلاثة أهداف لهدف على آرسنال في قمة الجولة.

موعد مباراة ليفربول ووست هام والقنوات الناقلة

الريدز سيواجه نظيره المطارق في تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة و 23:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية عبر قناة "beIN SPORTS HD 2".

معلق مباراة ليفربول امام وست هام اليوم بالدوري الإنجليزي

الشبكة القطرية كشفت أن المعلق الجزائري "حفيظ دراجي" هو من سيعلق على مباراة اليوم بين ليفربول ووست هام يونايتد في البريميرليج.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان ديك، لوفرين، ماتيب.

خط الوسط: فاينالدوم، هندرسون، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

فريق حُمر الميرسيسايد يحتل صدارة البريميرليج، برصيد 61 نقطة، وبفارق نقطتين عن حامل اللقب في الموسم الماضي مانشستر سيتي.