"من تعليقاته على متابعيها لمنعها من حضور فيلمها الأخير".. غيرة أحمد فهمي على هنا الزاهد

منذ إعلان الفنان أحمد فهمي خطبته على الفنانة هنا الزاهد، وهو يخرج علينا بين الحين والأخر، يشتد مع متابعيها من خلال التعليقات، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فأيما يُعلق أحد متابعيها بتعليق ساخر، أو بعبارة غزل، يرد عليه "فهمي" على الفور، بين الردود الساخرة والردود غير اللائقة، حسبما وصفها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلمت "الوطن" من مصادر مُقربة أن الفنان منع خطيبته، من حضور العرض الخاص لفيلمها "قصة حُب"، بعدما شهدت الكواليس الكثير من المشكلات بسبب مشاهد الحب بين كل من حاتم وهنا، وهو ما أثار غيرة النجم أحمد فهمي، ودفعه في النهاية لمنع بطلة الفيلم من حضور العرض الخاص.

ويرصد هُن" أبرز مواقف غير فهمي:

نشر صورته بدلًا من أحمد حاتم:

نشر الفنان أحمد فهمي مؤخرًا، عبر حسابه الشخصي، أفيش الفيلم مستبدلاً صورته بصورة الفنان أحمد حاتم بطل العمل، معلقاً "مش لو كنت أنا اللي عملت الفيلم ده كان أحسن".

تعليق غير لائق:

في الوقت الأخير تطور الأمر من "فهمي" بشأن تعليقاته على متابعي الأخيرة، التي وصفها الجمهور بكونها "غير لائقة"، وذلك بعدما نشرت "الزاهد" صورة جديدة لها، ليُعلق أحد متابعيها: "ياه على جمالك يا بختك يا فهمي والله"، الأمر الذي استفز الأخير وعلى الفور رد عليه بكلمات عدة وصفها رواد "السوشيال ميديا" بكونها إيحاءات، وأن التعليق غير لائق.

المفروض تبقى على حجري:

كانت هنا نشرت من قبل على "إنستجرام" صورة بصحبة "فهمي" خلال عيد ميلادها مع نجوم الفن، وكتبت تعليقا على الصور: "شكرا لكم جميعا".

ورد أحد متابعيها عليها: "مش كان المفروض أنا الي على يمينك ده؟" في إشارة لأنه كان يجب أن يأخذ مكان أحمد فهمي، ليرد عليه الأخير: "كان المفروض أنت تبقى على حجري".

أنت جربوع:

خلال حضورهما فعاليات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بشهر نوفمبر الماضي، نشرت "هنا" صورة لهما وكتب لها أحد متابعيها ينتقد الفستان، فرد عليه أحمد فهمي قائلا: "أنت متعرفش تمشي جنبه مش تشتريه"، وقال حساب حمل اسم يزيد شديد، في تعليقه: "والله ميتسهلكيش"، ليرد عليه "فهمي"، "وتستاهلك أنت يا جربوع؟".

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