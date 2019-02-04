كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 03:59 صباحاً - أمير مرتضى يهاجم سيد عبدالحفيظ بسبب مدرب الزمالك

أمير مرتضى منصور

رد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك على سخرية سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي من تصريحات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض بشأن قوة بطولة الكونفدرالية.

وبسؤال سيد عبد الحفيظ عن تصريحات جروس التي قال فيها إن الكونفدرالية أقوى من دوري أبطال إفريقيا، رد الأول ساخرًا: "كتاكيت".

وقال أمير مرتضى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "النهار": "تصريحات جروس يجب أن تحترم لأنها وجهة نظر، ولم يقلل فيها من قدر أي أحد، ولا يصح أن يرد عليه بكلمة كتاكيت".

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وأضاف: "هذا الرد يدل على تعليم قائله، نريد أن نرتقي في أسلوب الكلام وأن يكون هناك احترافية، يجب ألا تقل كتاكيت لأنك مسؤول في نادي كبير جدًا يتابعه هو والزمالك إناس كثيرون حول العالم".

وأردف: "سيد عبد الحفيظ يمثل منصبًا كبيرًا في الأهلي، ماذا لو تم أخذ تصريح جروس ورد سيد عليه بكتاكيت في صحفية الديلي ميل البريطانية؟".

وواصل: "تخيل يورجن كلوب (المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي رد على بيب جوارديولا (المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي) في المؤتمر الصحفي وقال له تصريح كتاكيت".

واستطرد: "الإفريقي التونسي خسر من مازيمبي 8-0 وهذه نتيجة ليست عادية في كرة القدم والناديان كبار، الذي يخرج من دوري أبطال إفريقيا يذهب للكونفدرالية والذي يخرج من دوري الأبطال فرق قوية، أتمنى لو هناك رد ألا يكون بهذا الشكل وليس بكتاكيت، جروس له اسمه وتاريخ".

واستأنف: "هذه كلمة لا تترجم، سيد يمثل كيانًا كبيرًا جدًا ومن المفترض ألا يركز مع السوشيال ميديا وأسلوب تم قصف الجبهة، لا بد أن يرتقي بالتصريحات".

وعن إلغاء الدوري تابع: "هذه الفزاعة تعد فشلًا لاتحاد الكرة، ويرددها بعض المسئولين والإعلاميين، منهم أحمد شوبير الذي قال لأجل مصر ما علاقة مصر ببطولة الدوري؟".

واختتم: "نادي الزمالك منذ بداية المسابقة يتعايش مع كل الظروف المتواجدة والفريق الذي يريد أن يفوز ببطولة لا يتحجج بالإصابات أو السفر".