كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 03:59 صباحاً - تعرف على حكام مباريات اليوم في الدوري المصري

الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، بقيادة عصام عبدالفتاح، عن أسماء حكام مباراتي اليوم الاثنين ببطولة الدوري المصري الممتاز. المواجهتان المقرر اقامتهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 21 من عمر البطولة المحلية. وجاءت قائمة حكام المباريات على النحو التالي:- الاتحاد × المصري: محمد الحنفي ويعاونه مصطفى عطية ورجب محمد، وهشام توفيق حكما رابعا، وكل من محمد حسن وأسامة إسماعيل حكما خامسا. الداخلية × بيراميدز: طاقم تونسي بقيادة يوسف السرايري ويعاونه أنور هميلة وفوزي الجريدي، وأسامة بن إسحاق حكما رابعا.

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