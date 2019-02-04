كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 03:59 صباحاً - غسيل ومكواه من عمرو أديب لمهاجمي خلع شهيرة وسهير رمزي الحجاب- فيديو

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن استيائه للهجمة الشرسة التي طالت الفنانتين شهيرة وسهير رمزي على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورهما بإحدى المناسبات الخيرية بعد أن تخليا عن الحجاب، لافتًا إلى أن ما حدث لهن من هجوم ضارٍ أمر غير طبيعي، مضيفًا: "اللى اتعمل في شهيرة وسهير كتير وصعب.. واللي عايزة تتحجب براحتها واللي مش عايزة تتحجب متتحجبش، ويجب أن يتوقف التنمر في قضية الحجاب".

وقال "أديب"، خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إن مسألة الحجاب يجب أن نترك الحساب فيها لله، مشددًا على أنه لا يجب التنمر بالمرأة المحجبة أو غير المحجبة؛ لأن الأمر حرية شخصية للجميع.

وأضاف: "الوصول إلى مرحلة التنابز والشتيمة والسب ضد شهيرة وسهير رمزي أمر صعب.. دا ربنا رحيم ورحمته إن الحساب في الآخرة وليس في الدنيا، ولا أحد يملك أن يحاسب أحد على دينه، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أنا مش حابب أعيش في مجتمع متوحش.. حرام اللي بيحصل في شهيرة وسهير رمزي وهما بقي ربنا معاهم صح أو غلط.. خلصونا من مسألة الحجاب بقي عندنا مشكلات تانية جهل وصحة وتعليم وتغذية وفكر وتنوير".

وكانت الفنانتان شهيرة وسهير رمزي فاجأتا الجمهور بظهورهما في إحدى المناسبات الخيرية بعد أن تخليا عن الحجاب، ما أثار استغراب الكثيرين نظرًا لأن هذا القرار جاء بعد أكثر من 25 عامًا على ارتدائهما الحجاب.