كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 03:59 صباحاً - عمرو أديب : إجراء استفتاء على تعديلات الدستور مايو أو يونيو المقبل

كتبت : انجي بيومي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن رئيس مجلس النواب أحال تعديلات الدستور إلى اللجنة العامة، معقبا: "قطار تعديل الدستور انطلق".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك 7 نقاط ترتكز عليها تعديلات الدستور، منوها بأن مجلس النواب سيواصل دراسة التعديلات يوم الثلاثاء، لافتا إلى مناقشة بنود التعديل ستستمر لمدة 120 يوما.

وأضاف أن هناك آلية طويلة لمناقشة بنود تعديل الدستور، متوقعا أن يتم إجراء الاستفتاء على التعديلات خلال شهر مايو أو يونيو.