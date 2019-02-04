كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - بالصوت و الصورة - تفاصيل الفيديو الجنسي +18 لـ"ريم غزالي"

ريم غزالي

في ظل انتشار فيديو ريم غزالي الأكثر بحثاً خلال اليومين الماضيين أصبح الكثير من المتابعين يريدون معرفة التفاصيل الكاملة حول ذلك المقطع المنتشر بكثرة والذي أثار ضجة كبيرة في الجزائر، حيث ذكرت بعض المواقع الإلكترونية ظهور ريم غزالي بصحبة شاب في سيارة فارهه التقطت بعض المشاهد المخلة، ونستعرض عليكم حقيقة فيديو فضيحة ريم غزالي التي أثارت جدلاً واسعاً في الشارع الجزائري.

ولى الجانب لأخر قالت الفنانة ريم غزالي الجزائرية الانتهاء من تصوير المشاهد الخاصة بها في مسلسل أيام العسل بعد أن ظلت الفنانة تذهب بين القاهرة ودبي خلال تصوير مشاهد هذا المسلسل، والذي يحتوي على 36 حلقة تم العمل على تقسيمها لثلاث مراحل متفرقة.

وبعد الانتشار الكبير لـ فيديو فضيحة ريم غزالي عبر مواقع التواصل الاجتماعي خرجت الفنانة عن صمتها مؤكدة أنها ليست الفتاة المنحرفة التي تضحي بكل شيء في سبيل الشهرة، وأنها حافظت على مبادئ الأسرة الجزائرية في الأكاديمية، ولو أنها تزحزحت عن قناعاتها لكانت ممن توجوا في الصفوف الأولى بالأكاديمية.