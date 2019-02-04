كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - طارق الشناوي علي اخر الزمن بيقول : عمرو دياب يقلد محمد رمضان - فيديو

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن المطرب عمرو دياب قلد الفنان محمد رمضان مؤخرًا، مضيفًا: «تفاجأت بالفنان عمرو دياب يدخل على خط امتلاك السيارات بعدما فعل ذلك محمد رمضان، لأشاهد بعدها محمد رمضان يضطر للرد على الهضبة بقوله إحنا بنحط المنهج وانتوا اللي بتمشوا عليه».

وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، تقديم الإعلامي سيد على، أنه لا ينبغي أن يصل الأمر إلى اتهام محمد رمضان بتعديه على التراث والتاريخ والحضارة المصرية، بعد السخرية من الفراعنة خلال كليب "مافيا"، مشيرًا إلى أن رمضان يعلم جيدًا كيف يجذب الجمهور له لاسيما على السوشيال ميديا، مضيفًا: "رمضان أذكى فنان يتعامل مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي».

ولفت إلى أن محمد رمضان يحاول دومًا إلقاء قنبلة على السوشيال ميديا من أجل الإثارة حتى يلقى رواجًا لنفسه، مشيرًا إلى أنه يعبر عن فترة زمنية متغيرة عن الماضي، ويخاطب جمهور السوشيال ميديا، معقبًا: "رمضان لم يتعر، ولم ينتج شريطًا جنسيًا، وهو يلعب في مساحات فيها أخذ وعطا"