كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - كيف تعلم أبنائك أختار أصدقائهم؟

قال الدكتور عاطف شواشرة، خبير علم النفس التربوي، إنه لابد من فتح الباب أمام الطفل لتكوين علاقات اجتماعي سوية.

وأضاف شواشرة في حوار خاص لبرنامج يوم جديد، من حق الآباء معرفة أصدقاء أبناءهم دون وضع قيود عليهم.

وأوضح شواشرة، أن التدخل الزائد في حياة الأبناء يجعل شخصيتهم ضعيفة، مشيرًا إلى أن لغة الحوار هي الأفضل في التقرب من الأبناء.

وأكد شواشرة لا يجب على صغار السن مصادقة من يكبرونهم، مضيفًا يجب على الآباء التحدّث مع أبنائهم باستمرار عن قضية كيف أختار صديقي؟ وأنَّ هذه العلاقة المهمَّة يجب ألا تتم بمحض الصدفة، بل يجب أنَّ أدرِّب أبنائي على مسألة: كيف أبحث عن الصَّديق الجيّد وكيف أختاره، وأن أميّز بين الصداقة والزمالة فجميع الطلاب في الصف المدرسي هم زملاء دراسة، ولكن من بينهم أختار صديق أو أكثر تكون العلاقة معهم وطيدة ومتواصلة .