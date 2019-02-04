كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - سيد عبد الحفيظ: هوية الأهلي عادت بنسبة 70%.. فيديو

سيد عبد الحفيظ

تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، عن طموحات الفريق خلال الفترة المقبلة، في بطولتي الدوري المصري وأبطال إفريقيا.

وسحق الأهلي سيمبا التنزاني، بخماسية نظيفة، أمس السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في ثالث جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لفضائية "أون سبورت": "دائمًا نبحث عن هوية وشخصية الأهلي بغض النظرعن الفوز بالمباريات".

وتابع: "لابد من الوصول إلى الشخصية التي تتحكم في المباريات ورتمها ومن ثم فرض سيطرة الأهلي في أي مواجهة، وهوية الأهلي تحققت بنسبة 70%".

وأضاف: "المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي لديه ثلاث سنوات في عقده معنا بخلاف الموسم الجاري، ولن نبحث تجديد عقود اللاعبين في هذه الفترة".

وأردف: "كل بطولة لها (حلاوتها)، وننافس في أي مسابقة من أجل تحقيق لقبها، وكرة الأهلي أصبحت مختلفة وهجومية أكثر".

وعن مؤجلات الأهلي في الدوري، اختتم: "الأحمر يسير في طريقه ولا ينشغل بأي شئ".

يذكر، أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبي، يوم الثلاثاء المقبل، في بطولة الدوري المصري الممتاز.