كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - الموت يفجع الفريق أحمد شفيق.. جمال مبارك والمشير طنطاوي يقدمون واجب العزاء

ظهر جمال مبارك نجل الرئيس الأسبق “محمد حسني مبارك” اليوم في عزاء الدكتور محمد شفيق زكي، شقيق الفريق أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، حيث كان واجب العزاء يقام في مسجد المشير بالتجمع الخامس، وكذلك كان من بين الحضور المشير محمد حسين طنطاوي، والذي تجمعه علاقة صداقة قوية مع الراحل الدكتور محمد شفيق.

وبحسب ما أفادت به مصادر رسمية منذ قليل، فإن مراسم عزاء الدكتور محمد شفيق وكيل أول المخابرات السابق، ورئيس رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط السابق، والشقيق الأكبر لرئيس وزراء مصر الأسبق الفريق أحمد شفيق، قد أقيمت في مسجد المشير طنطاوي مساء أمس الأحد، وذلك بعد مرور 3 أيام على وفاته يوم الأربعاء الماضي، وكانت الجنازة قد شيعت يوم الخميس بمسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، بعد صلاة الظهر.

وحضر واجب العزاء اليوم عدد كبير من رجال الدولة ومن الوزراء السابقين وبعض السياسين الحاليين.