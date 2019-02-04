كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 4 فبراير 2019 02:37 صباحاً - الفنانة ميليسا عارية تماماً في كليب "أنا مغرومة فيك" +18 - فيديو وصور

أطلقت الفنانة ميليسا أغنيتها الجديدة "أنا مغرومة فيك" على طريقة Lyric video على موقع "يوتيوب" مستخدمةً مجموعة من الصور الجريئة لها.

وفي التفاصيل، فقد روّجت ميليسا لأغنيتها "أنا مغرومة فيك"، وهي من كلمات أحمد ماضي وألحان يلبر كايلي، من خلال إطلالة عارية تخلّت فيها عن ملابسها واكتفت بارتداء قبعة على رأسها.

وقد خضعت صور ميليسا لبعض المؤثرات البصرية فأخفت بعض الأجزاء من جسدها بالدخان والماء.

في سياقٍ متصل، نشرت ميليسا صورة من جلسة التصوير أيضاً عبر حسابها الخاص بتطبيق الصور انستغرام.



